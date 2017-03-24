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По поручению Амана Тулеева депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин вошёл в группу, которая разработает законопроект о защите детей от педофилов
Сегодня об этом парламентарий сообщил на своей странице в Интернете. К концу месяца уже должен появиться первый вариант документа. С…
На базе газели оборудован офис с монитором, ноутбуком планшетами и наглядными пособиями, в прицепе будут перевозить светофоры, специальные ограждения,…
Об этом сообщили организаторы выступления в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». Причины изменения гастрольного графика народного артиста России неизвестны. Певец…
Основная цель поездки — знакомство старшеклассников с особенностями реализации городских проектов по развитию моногородов в регионах России. Активисты из Юрги,…
Участвовать будут журналисты, депутаты горсовета, спортсмены и активные интернет-пользователи. В этот раз им предстоит выявить сильнейших в плавании. А 3…
Инцидент произошел в Крапивинском районе. Как сообщает следственный комитет по Кемеровской области, 40-летнея женщина в прошлом году оформила свою дочь…
Первый чугун КМК и премьерный сеансе в кинотеатре «Коммунар» почти 90 лет назад, краснокнижные Антибесские болота и изгнание вражды во…
Турнир детской футбольной лиги «Большие звёзды светят малым» в своём родном городе организует полузащитник «ЦСКА» Александр Головин. Наряду с Романом…
Встреча прошла в преддверие календарной даты — 27 марта во всём мире отмечается День театра. Ежегодно в Кемеровской области чествуют…
Инцидент случился накануне в районе Тырган во дворе дома №7 по улице Петренко. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях….