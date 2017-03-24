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Радио «Маяк»: любительский спорт и «Турнир четырёх»

24.03.2017

Новости культуры 24.03.2017

О «Хлебе» и зрелищах, билетах в кузбасские театры со скидкой 70% и сплаве металла и симфонической музыки в обзоре Максима…

24.03.2017

По поручению Амана Тулеева депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин вошёл в группу, которая разработает законопроект о защите детей от педофилов

Сегодня об этом парламентарий сообщил на своей странице в Интернете. К концу месяца уже должен появиться первый вариант документа. С…

24.03.2017

Кузбасс получил мобильный автогородок для обучения детей дорожной безопасности

  На базе газели оборудован офис с монитором, ноутбуком планшетами  и наглядными пособиями, в прицепе будут перевозить светофоры, специальные ограждения,…

24.03.2017

В Кемерове и Новокузнецке отменили концерты Валерия Леонтьева

Об этом сообщили организаторы выступления в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». Причины изменения гастрольного графика народного артиста России неизвестны. Певец…

24.03.2017

Делегация кузбасских школьников отправилась во Владимирскую область

Основная цель поездки — знакомство старшеклассников с особенностями реализации городских проектов по развитию моногородов в регионах России. Активисты из Юрги,…

24.03.2017

«Турнир четырёх» пройдёт завтра в кемеровском посёлке Кедровка

Участвовать будут журналисты, депутаты горсовета, спортсмены и активные интернет-пользователи. В этот раз им предстоит выявить сильнейших в плавании. А 3…

24.03.2017

Заведующая детским садом незаконно присвоила более 50 тысяч рублей

Инцидент произошел в Крапивинском районе. Как сообщает следственный комитет по Кемеровской области, 40-летнея женщина в прошлом году оформила свою дочь…

24.03.2017

Ежедневник 24.03.2017

Первый чугун КМК и премьерный сеансе в кинотеатре «Коммунар» почти 90 лет назад, краснокнижные Антибесские болота и изгнание вражды во…

24.03.2017

Звезда сборной России по футболу проведёт именной турнир в Калтане

Турнир детской футбольной лиги «Большие звёзды светят малым» в своём родном городе организует полузащитник «ЦСКА» Александр Головин. Наряду с Романом…

23.03.2017

Губернатор Аман Тулеев поздравил и наградил ведущих театральных деятелей Кузбасса

Встреча прошла в преддверие календарной даты — 27 марта во всём мире отмечается День театра. Ежегодно в Кемеровской области чествуют…

23.03.2017

В Прокопьевске упавшей с крыши ледяной глыбой придавило припаркованную машину

Инцидент случился накануне в районе Тырган во дворе дома №7 по улице Петренко. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях….

23.03.2017
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