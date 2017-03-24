Участвовать будут журналисты, депутаты горсовета, спортсмены и активные интернет-пользователи. В этот раз им предстоит выявить сильнейших в плавании. А 3…

Сегодня об этом парламентарий сообщил на своей странице в Интернете. К концу месяца уже должен появиться первый вариант документа. С…